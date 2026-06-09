Soirs Bleus Hutte Impasse Georges Lautrette Angoulême
Soirs Bleus Hutte Impasse Georges Lautrette Angoulême vendredi 10 juillet 2026.
Angoulême
Soirs Bleus Hutte
Impasse Georges Lautrette CSCS Les Alliers Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Une maison en équilibre instable. Abri précaire pour cinq personnes en quête de la grande bascule, celle qui parfois change une vie.
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Impasse Georges Lautrette CSCS Les Alliers Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 79 ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr
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English :
A house in unstable equilibrium. A precarious shelter for five people in search of the big swing, the one that sometimes changes a life.
L’événement Soirs Bleus Hutte Angoulême a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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