Soirs Bleus Hutte Impasse Georges Lautrette Angoulême

Angoulême

Soirs Bleus Hutte

Impasse Georges Lautrette CSCS Les Alliers Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Une maison en équilibre instable. Abri précaire pour cinq personnes en quête de la grande bascule, celle qui parfois change une vie.

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Impasse Georges Lautrette CSCS Les Alliers Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 79 ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr

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English :

A house in unstable equilibrium. A precarious shelter for five people in search of the big swing, the one that sometimes changes a life.

L’événement Soirs Bleus Hutte Angoulême a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême