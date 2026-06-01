Soka Tira Osoa, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne
Soka Tira Osoa, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Soka Tira Osoa Vendredi 19 juin, 19h00 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:45:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:45:00+02:00
Et si tout partait du sol ? Découvrez Soka Tira Osoa, une performance funambule à taille humaine où chaque membre de l’équipe joue un rôle essentiel et souvent inattendu. Grâce à une mise en scène en bi-frontal, artistes et spectateurs partagent regards, sourires et questionnements.
Envie de vous essayer à la funambulerie ? Basinga vous propose un atelier, samedi 20 juin à 11 h !
Tout public
Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Et si tout partait du sol ? Découvrez Soka Tira Osoa, une performance funambule à taille humaine…
© Pierre Planchenault
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