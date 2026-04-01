Solaris Opéra vidéo Roubaix

Roubaix

Solaris Opéra vidéo

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:10:00

Date(s) :

2026-04-29

**Un opéra vidéo d’Othman Louati, artiste complice de notre saison.**

**En partenariat avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing et l’Ensemble Miroirs Étendus.**

L’Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique de Roubaix et l’Ensemble Miroirs Étendus passent commande au jeune et brillant compositeur tourquennois Othman Louati pour la création d’un opéra-vidéo inspiré du roman de science-fiction, écrit en 1961 Solaris de Stanislas Lem. Ils s’associent à Jacques Perconte, artiste fascinant qui repousse les limites de la vidéo, du cinéma et des arts numériques, en jouant avec la matière visuelle et la transformation des images.

Depuis sa fondation en 2016, Miroirs Étendus explore la diversité des formes lyriques d’aujourd’hui, du récital, augmenté à l’opéra. Pour sa nouvelle création (prévue à l’automne 2025, l’ensemble confie à Othman louati le projet d’adaptation de Solaris de Stanislav Lem, référence majeure de la littérature de science-fiction, qui raconte l’observation de cette planète, entourée de deux soleils, recouverte d’un océan qui semble dotée d’une forme d’intelligence. Miroir de l’humanité et de la Terre, le roman de Lem trouve une force particulière à l’heure où celle-ci se révèle affectée par notre façon de l’habiter. Jacques Perconte et Othman Louati créent ainsi un opéra-vidéo pour voix et ensemble sonorisé, pour nous inviter à nous regarder et saisir quelque chose de nous, et de ce que nous faisons, dans le trouble du réel, sur notre astre en dérive dans l’infini de l’espace.

**Distribution **

Direction musicale Othman Louati

Direction artistique Romain Louveau

Chant Victoire Bunel

Sonorisation Anaïs Georgel

**Ensemble Miroirs Étendus**

Production Miroirs Etendus

Coproduction Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique

**Solaris**

Vidéo-opéra d’Othman Louati et Jacques Perconte, pour voix et ensemble sonorisé d’après le roman Solaris de Stanislas Lem

Musique Othman Louati (1988)

Vidéo Jacques Perconte (1974)

**Ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Sacem.**

**Un opéra vidéo d’Othman Louati, artiste complice de notre saison.**

**En partenariat avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing et l’Ensemble Miroirs Étendus.**

L’Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique de Roubaix et l’Ensemble Miroirs Étendus passent commande au jeune et brillant compositeur tourquennois Othman Louati pour la création d’un opéra-vidéo inspiré du roman de science-fiction, écrit en 1961 Solaris de Stanislas Lem. Ils s’associent à Jacques Perconte, artiste fascinant qui repousse les limites de la vidéo, du cinéma et des arts numériques, en jouant avec la matière visuelle et la transformation des images.

Depuis sa fondation en 2016, Miroirs Étendus explore la diversité des formes lyriques d’aujourd’hui, du récital, augmenté à l’opéra. Pour sa nouvelle création (prévue à l’automne 2025, l’ensemble confie à Othman louati le projet d’adaptation de Solaris de Stanislav Lem, référence majeure de la littérature de science-fiction, qui raconte l’observation de cette planète, entourée de deux soleils, recouverte d’un océan qui semble dotée d’une forme d’intelligence. Miroir de l’humanité et de la Terre, le roman de Lem trouve une force particulière à l’heure où celle-ci se révèle affectée par notre façon de l’habiter. Jacques Perconte et Othman Louati créent ainsi un opéra-vidéo pour voix et ensemble sonorisé, pour nous inviter à nous regarder et saisir quelque chose de nous, et de ce que nous faisons, dans le trouble du réel, sur notre astre en dérive dans l’infini de l’espace.

**Distribution **

Direction musicale Othman Louati

Direction artistique Romain Louveau

Chant Victoire Bunel

Sonorisation Anaïs Georgel

**Ensemble Miroirs Étendus**

Production Miroirs Etendus

Coproduction Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique

**Solaris**

Vidéo-opéra d’Othman Louati et Jacques Perconte, pour voix et ensemble sonorisé d’après le roman Solaris de Stanislas Lem

Musique Othman Louati (1988)

Vidéo Jacques Perconte (1974)

**Ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Sacem.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**A video opera by Othman Louati, one of our season’s associate artists **

**In partnership with Atelier Lyrique de Tourcoing and Ensemble Miroirs Étendus

The Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique de Roubaix and Ensemble Miroirs Étendus have commissioned the brilliant young Tourcoing composer Othman Louati to create a video opera inspired by Stanislas Lem?s 1961 science-fiction novel Solaris. They teamed up with Jacques Perconte, a fascinating artist who pushes back the boundaries of video, cinema and the digital arts, playing with visual matter and the transformation of images.

Since its founding in 2016, Miroirs Étendus has explored the diversity of today?s lyrical forms, from recital, augmented to opera. For its new creation (scheduled for autumn 2025), the ensemble has entrusted Othman louati with the project of adapting Stanislav Lem?s Solaris, a major reference in science-fiction literature, which recounts the observation of this planet, surrounded by two suns, covered by an ocean and seemingly endowed with a form of intelligence. A mirror of humanity and the Earth, Lem?s novel is particularly powerful at a time when the Earth is being affected by the way we live on it. Jacques Perconte and Othman Louati have thus created a video-opera for voice and sound ensemble, inviting us to look at ourselves and grasp something of ourselves, and of what we are doing, in the turmoil of reality, on our star drifting in the infinity of space.

**Distribution:**

Musical direction: Othman Louati

Artistic direction: Romain Louveau

Vocals: Victoire Bunel Victoire Bunel

Sound Anaïs Georgel

**Miroirs Étendus Ensemble

Production: Miroirs Etendus

Coproduction: Atelier Lyrique de Tourcoing, La Condition Publique

**Solaris**

Video-opera by Othman Louati and Jacques Perconte, for voice and sound ensemble, based on the novel Solaris by Stanislas Lem

Music: Othman Louati (1988)

Video: Jacques Perconte Jacques Perconte (1974)

**This show is supported by the French Ministry of Culture and Sacem

L’événement Solaris Opéra vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme