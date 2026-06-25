SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète
SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète jeudi 19 novembre 2026.
Sète
SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT
503 Bd Pierre Mendès Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
MUSIQUE ÉLECTRO-ORIENTALE
Grégory Dargent explore les lignes souterraines de son histoire familiale. Seul au plateau, il fait dialoguer le oud avec des bandes magnétiques et des traitements électroniques en temps réel pour une traversée musicale envoûtante.
Ce spectacle fait partie du temps fort CETTE MER EN MOI proposé par le Théâtre Molière ? Sète. .
503 Bd Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie
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L’événement SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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