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SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète

SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète jeudi 19 novembre 2026.

Adresse
503 Bd Pierre Mendès
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Tarif
10 10 10

Sète

SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT

503 Bd Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

MUSIQUE ÉLECTRO-ORIENTALE

Grégory Dargent explore les lignes souterraines de son histoire familiale. Seul au plateau, il fait dialoguer le oud avec des bandes magnétiques et des traitements électroniques en temps réel pour une traversée musicale envoûtante.

Ce spectacle fait partie du temps fort CETTE MER EN MOI proposé par le Théâtre Molière ? Sète.   .

503 Bd Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

L’événement SOLEIL D’HIVER | SOLO POUR OUD ÉLECTRONIQUE, BANDES MAGNÉTIQUES ET PROJECTIONS | GRÉGORY DARGENT Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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