Soli’apéro – soirée initiation salsa et DJ set, Solilab (le), Nantes

Soli’apéro – soirée initiation salsa et DJ set Jeudi 4 juin, 18h00 Solilab (le) Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

La saison se poursuit au Solilab avec une soirée haute en couleurs ! ️

Djogabonito ouvrira le bal dès 18h pour accompagner un petit verre de fin de journée, puis une initiation à la salsa sera proposée par Aline (qui travaille aux Ecossolies) et Swann à 19h !

Aucun prérequis n’est nécessaire et vous pouvez venir solo

Pour une mise en bouche, un petit descriptif de djogabonito :

Lors de ses sets, djogabonito souffle volontiers sur des braises de samba, de funk et de disco pour aller même jusqu’à côtoyer des soubresauts de rap et de reggaeton avec toujours la même habile vigilance : faire danser les foules dans une ambiance diablement brûlante. Aficionados de la culture chantante des stades et des vinyles poussiéreux de vide-grenier, vivez une expérience sonore à la croisée entre Gilberto Gil, 13 Block, Bad Bunny et Amel Bent. Joga Bonito signifie »beau jeu » en portugais avec une belle arrière pensée à la Seleção de 2002.. paré.e à affûter ton jeu de jambe !

Solilab (le) 8 Rue de Saint Domingue, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Soirée initiation salsa et dj set danse salsa