Villefranche-de-Rouergue

Solid’Art

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

La Tour hors les murs projet culturel et solidaire proposé par la Galerie d’art la Tour de Montsalès.

Vous connaissez le Secours populaire français comme association généraliste de solidarités, de proximité comme sur des urgences mondiales.

Reconnu d’utilité publique, le Secours populaire est habilité à recevoir des dons, financiers ou en nature, pour développer des actions de solidarité en direction des personnes précarisées.

Dans ce cadre, la galerie d’art associative La Tour de Montsalès organise une vente d’œuvres d’arts dont le bénéfice sera partagé entre les artistes et les fédérations SPF du Lot (antenne de Figeac) et de l’Aveyron (comité local de Villefranche-de-Rouergue) à raison de 50% pour chacune des parties.

Les fonds recueillis aideront des enfants à partir en vacances avec le Secours populaire.

Une œuvre achetée, c’est un sourire pour un enfant. Un slogan accrocheur pour un salon solidaire d’art contemporain qui mêle solidarité et art contemporain. .

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 74 87 53 galeriedart.latourmontsales@gmail.com

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English :

La Tour hors les murs: cultural and solidarity project proposed by the Galerie d’art la Tour de Montsalès.

L’événement Solid’Art Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)