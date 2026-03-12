Solos – Danse – Journée Internationale de la Danse Théâtre Mandapa Paris

La Journée Internationale de la Danse, décrétée par l’Unesco en 1982, a trouvé dans les programmations du Mandapa une expression permanente : les multiples formes de la danse contemporaine européenne ont été présentes tout au long de ces 50 années, au côté des traditions du monde.

Certains des artistes dont nous avons accueilli les recherches au fil de leur évolution, proposent des créations pour cette journée anniversaire.

Avec :

Marie-Claude Astor

Léone Cats-Baril

Hélène Marquié

Lidia Martinez

Maroussia Vossen

Laure Daugé

Claude Gamba

Isabelle Dufau

Hélène Marc

Dominique Schmitt

La Journée Internationale de la Danse, décrétée par l’Unesco en 1982, a trouvé dans les programmations du Mandapa une expression permanente : les multiples formes de la danse contemporaine européenne.

Le dimanche 26 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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