Solos – Danse – Journée Internationale de la Danse Théâtre Mandapa Paris
Solos – Danse – Journée Internationale de la Danse Théâtre Mandapa Paris dimanche 26 avril 2026.
La Journée Internationale de la Danse, décrétée par l’Unesco en 1982, a trouvé dans les programmations du Mandapa une expression permanente : les multiples formes de la danse contemporaine européenne ont été présentes tout au long de ces 50 années, au côté des traditions du monde.
Certains des artistes dont nous avons accueilli les recherches au fil de leur évolution, proposent des créations pour cette journée anniversaire.
Avec :
Marie-Claude Astor
Léone Cats-Baril
Hélène Marquié
Lidia Martinez
Maroussia Vossen
Laure Daugé
Claude Gamba
Isabelle Dufau
Hélène Marc
Dominique Schmitt
La Journée Internationale de la Danse, décrétée par l’Unesco en 1982, a trouvé dans les programmations du Mandapa une expression permanente : les multiples formes de la danse contemporaine européenne.
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 17h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00
Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa
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