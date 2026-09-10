Somin Konté, Sentier Charette, Grande Fontaine, Saint-Paul

Informations pratiques

Somin Konté Samedi 19 septembre, 09h30 Sentier Charette, Grande Fontaine La Réunion

Pas de parking -Se garer face à la gare routière -Prendre le Kar’Ouest Ligne 62 départ de la gare routière de Saint Paul à 9h15 arrivée arrêt 4 Canons à 9h20 ou Ligne 64 Départ 9h20 arrivée 9h25 – Prévoir baskets, chapeau, eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Bertèl Contes vous propose de découvrir le Sentier Charette, au départ de l’Impasse du Réservoir, de La Grande Fontaine au Kazkabar. Sentier sur lequel vous rencontrerez 5 rakontèr qui vous emmèneront chacun dans leur univers à travers leur rakontaz. Ces haltes contées seront des moments qui permettront à chacun de se reposer après l’effort de la montée. Arrivés au Kazkabar nous partagerons risofé et boissons.

Pour ceux et celles qui n’auront pas la chance de s’inscrirent à temps, vous pouvez nous rejoindre directement au Kazkabar où vous pourrez entendre les rakontèr et rakontèz inscrits à notre scène ouverte.

Il n’y pas de parking, vous êtes priés de vous garer face à la gare routière de saint Paul et de prendre le Kar Ouest Ligne 64A à 08h30 – Ligne 64B à 08h40 – Ligne 64F à 08h40 – Ligne 64G à 08h50 ou bien Ligne 64C à 08h50 pour une arrivée à l’arrêt 4 Canons. Vous avez aussi un départ de la ligne 62 à 09h00. Le trajet dure environ 5mn.

Les plus courageux qui ont envie de commencer cette journée par un petit rallye photos, peuvent se garer sur le parking à La grande Fontaine, Impasse des Roseaux.Compter une bonne vingtaine de minutes de marche pour rejoindre l’Impasse du Réservoir avec un dénivelé d’environ 100 mètres.

Inscription obligatoire places limitées à 50 personnes

Sentier Charette, Grande Fontaine Chemin Charette, Saint Paul Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bertel-contes/evenements/somin-konte-journee-europeenne-du-patrimoine »}]

Bertèl Contes vous propose de découvrir le Sentier Charette, de La Grande Fontaine au Kazkabar. Sentier sur lequel vous rencontrerez 5 rakontèr qui vous emmèneront chacun dans leur univers

©BC