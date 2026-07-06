Sommes-nous tous issus de poussières d’étoiles ? Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Du big bang aux explosions de supernovas, Alain Redding, médiateur scientifique en astronomie, retracera le voyage de ces atomes carbonés et métalliques qui composent la biochimie de la Terre.

Avec passion et pédagogie, il expliquera aux enfants comment l’évolution cosmique a permis l’émergence de la matière organique et de la vie.

Une conférence pour les enfants à partir de 9 ans.

Les parents sont bienvenus !

Réservation auprès des bibliothécaires à partir du 1er septembre.

un voyage fascinant en compagnie du médiateur scientifique Alain Redding pour découvrir l’origine de la matière et fêter l’Automne de la science

Le mercredi 07 octobre 2026

de 15h00 à 16h25

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T19:25:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T16:25:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR



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