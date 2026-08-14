Son odeur après la pluie Âne Vert Théâtre Fontainebleau
samedi 10 octobre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Son odeur après la pluie
Âne Vert Théâtre 6 Rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 19:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Son odeur après la pluie , de Véronique Boutonnet, d’après le roman de Cédric Sapin-Defour, vous invite à vivre une parenthèse sensible et bouleversante, au cœur de la relation unique qui unit une femme à son chien.
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Âne Vert Théâtre 6 Rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : The smell after the rain
The Scent After the Rain, by Véronique Boutonnet, based on the novel by Cédric Sapin-Defour, invites you to experience a tender and deeply moving interlude at the heart of the unique bond between a woman and her dog.
L’événement Son odeur après la pluie Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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