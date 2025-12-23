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AGENDA · Fuveau

Songe d’Une Nuit d’été Place Verminck Fuveau

samedi 4 juillet 2026 · Place Verminck · Fuveau

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Place Verminck
Adresse
Eglise St Michel
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Songe d’Une Nuit d’été

Samedi 4 juillet 2026. Place Verminck Eglise St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Dès 19h00, laissez-vous emporter par une soirée culturelle et festive au cœur des ruelles du vieux village. L’ambiance s’annonce féerique !
SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Dès 19h00, laissez-vous emporter par une soirée culturelle et festive au cœur des ruelles du vieux village. L’ambiance s’annonce féerique !

Au programme
Théâtre, Cinéma & Poésie
Musique, Chants & Danse
Contes, Sciences & Animations de rue
Et bien d’autres surprises…

Samedi 4 Juillet 2026
⏰ À partir de 19h00
Dans le vieux village de Fuveau
️ Entrée libre !

️ Des points de restauration et une buvette seront également proposés tout au long de la soirée pour prolonger les festivités dans la convivialité.
Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager ce moment unique !

Pour plus d’informations songe.fuveau@gmail.com   .

Place Verminck Eglise St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   songe.fuveau@gmail.com

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English :

A MIDSUMMER NIGHT’S %C9T%C9
Starting at 7:00 p.m., let yourself be swept away by a cultural and festive evening in the heart of the old village’s narrow streets. It’s sure to be a magical atmosphere!

L’événement Songe d’Une Nuit d’été Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau

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