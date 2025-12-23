Songe d’Une Nuit d’été Place Verminck Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Songe d’Une Nuit d’été

Samedi 4 juillet 2026. Place Verminck Eglise St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Dès 19h00, laissez-vous emporter par une soirée culturelle et festive au cœur des ruelles du vieux village. L’ambiance s’annonce féerique !

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ



Dès 19h00, laissez-vous emporter par une soirée culturelle et festive au cœur des ruelles du vieux village. L’ambiance s’annonce féerique !



Au programme

Théâtre, Cinéma & Poésie

Musique, Chants & Danse

Contes, Sciences & Animations de rue

Et bien d’autres surprises…



Samedi 4 Juillet 2026

⏰ À partir de 19h00

Dans le vieux village de Fuveau

️ Entrée libre !



️ Des points de restauration et une buvette seront également proposés tout au long de la soirée pour prolonger les festivités dans la convivialité.

Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager ce moment unique !



Pour plus d’informations songe.fuveau@gmail.com .

Place Verminck Eglise St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur songe.fuveau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A MIDSUMMER NIGHT’S %C9T%C9

Starting at 7:00 p.m., let yourself be swept away by a cultural and festive evening in the heart of the old village’s narrow streets. It’s sure to be a magical atmosphere!

L’événement Songe d’Une Nuit d’été Fuveau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Fuveau