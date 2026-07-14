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SONGS FROM THE NORTH COUNTRY, LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN / FRANÇOIS LAZAREVITCH / ROSEMARY STANDLEY Théâtre National de Bretagne Rennes Mardi 8 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entre ballades anglo-celtiques et musique ancienne, Songs from the north country fait dialoguer voix, flûtes et cornemuses dans un voyage poétique.

Entre ballades anglo-celtiques et musique ancienne, Songs from the north country fait dialoguer voix, flûtes et cornemuses dans un voyage poétique.

Né de la rencontre entre la chanteuse Rosemary Standley, François Lazarevitch et les musiciens de Saint-Julien, ce nouvel album explore les liens entre musique folklorique et répertoires anciens.

La voix de Rosemary Standley accompagnée par un ensemble d’instruments anciens interprètent de grandes ballades anglo-celtiques collectées au XIXe siècle par Francis James Child et Cecil Sharp, et des chants transmis de génération en génération, et parfois rendus célèbres par des artistes comme Joan Baez ou Simon & Garfunkel. Ballades poignantes, danses écossaises et airs traditionnels américains dessinent un paysage musical riche et contrasté où les figures féminines occupent souvent une place centrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T22:00:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4237

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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