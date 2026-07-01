Sons dessus dessous, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux
samedi 16 janvier 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux
Informations pratiques
Sons dessus dessous 16 et 17 janvier 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T11:00:00+01:00 – 2027-01-16T11:40:00+01:00
Fin : 2027-01-17T11:30:00+01:00 – 2027-01-17T12:10:00+01:00
Famille | Concert à partir de 3 ans
Des textures électroniques subtiles, douces et enveloppantes accompagnent une première expérience d’écoute d’où émergent la voix et les mélodies grecques qui ont bercé l’enfance de Sofia Avramidou, compositrice en résidence à l’Opéra National de Bordeaux.
Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701679-sons-dessus-dessous »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-sons-dessus-dessous-86131 »}]
Sofia Avramidou Famille
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