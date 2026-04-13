Sophie Cure « Plier les flammes » – Finissage et élection du mot de la fin, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Sophie Cure « Plier les flammes » – Finissage et élection du mot de la fin Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:30:00+02:00

« Nous n’avons pas de terre rare plus précieuse que la langue », tel est le propos que soutient l’exposition de l’artiste, designer graphique et typographe, Sophie Cure, à la médiathèque Charles-Gautier Hermeland – une exposition conçue comme une zone protégée où les mots sont accueillis, choyés, enchâssés, écoutés avec curiosité. Certains y sont même réfugiés : les mots effacés par l’administration Trump des sites du gouvernement américain – une pièce qu’elle intitule Les mots en exil. Quand le monde tremble, le langage est en première ligne. L’artiste poursuit ici ses expérimentations graphiques et typographiques autour du langage avec comme maître mot : le jeu.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Finissage de l’exposition « Plier les flammes » en présence de Sophie Cure

Sophie Cure