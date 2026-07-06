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Sophie David et Sophie Layani présentent : T’es qui toi ? Bibliothèque Germaine Tillion Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris

Sophie David et Sophie Layani présentent : T’es qui toi ? Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Germaine Tillion
Adresse
6 rue du Commandant Schlœsing
Ville
75016 Paris
Département
Paris

Vous vous demandez qui est cette personne qui vous scrute tous les matins dans le miroir ?

Vous cherchez des réponses à vos questions et surtout des questions à vos réponses existentielles ?

La sagesse des Sophie’s et leur folie vous donneront un grain de malice à moudre !

,
  • Une histoire racontée en musique , drôle et légère (mais pas que)
  • A partir de 12 ans (mais pas que)
  • Spectacle d’une heure (mais pas que)

Un spectacle en avant-première, en conte, en musique, et en humour par les Sophie’s, un duo d’artistes, Sophie David musiconteuse et Sophie Layani raconteuse (entre autre)…
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing  75016 Paris


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