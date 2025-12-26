Sophie les Bas Bleus Festival des Veyracomusies, Veyrac

Sophie les Bas Bleus Festival des Veyracomusies

Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Sophie les Bas Bleus.

Sophie les bas Bleus c’est d’abord la rencontre de deux Sophie, deux âmes, deux femmes, deux caractères distincts qui parfois n’en font plus qu’un.

Ensemble elles vous jette à la figure une chanson française tour à tour festive ou plus amère, exaltée ou braillée, une java inclassable et engagée mais tout en légèreté et second degré.

Un accordéon déchaîné et une chanteuse habitée entremêlées, une guitare rythmique ou mélodique, une contrebasse qui bat la chamade et une batterie frénétique vous feront passer de danses chaloupées en valse échevelées et sauter à cœur que veux tu sur des airs des trad dépoussiérés.

Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

