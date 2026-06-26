SOPHRO BALADE GRILLADE Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains

SOPHRO BALADE GRILLADE

1 BIS Ancien Chemin de Villecelle Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-14

SOPHRO-BALADE suivie d’une GRILLADE chez l’habitant

La Sophro-balade est une randonnée qui permet une parenthèse dans sa semaine et son quotidien, l’idée étant de développer son écoute autant intérieure qu’extérieure.

Dans la nature, chacun pourra développer sa sensorialité, libérer ses tensions inutiles, lâcher prise avec une alternance de marche et de pratique sophrologique.

Sur inscription

SOPHRO-BALADE suivie d’une GRILLADE chez l’habitant

La Sophro-balade est une randonnée, proposée (sur inscription préalable max 10 pers en cas de mauvais temps séance en salle) généralement les 2e et 4e vendredis du mois. Elle permet une parenthèse dans sa semaine et son quotidien, l’idée étant de développer son écoute autant intérieure qu’extérieure. Dans la nature, chacun pourra peut-être développer sa sensorialité, libérer ses tensions inutiles, lâcher prise avec une alternance de marche et de pratique sophrologique.

Le rdv est fixé au Centre. Chacun devra être équipé de chaussures de marche, de vêtements confortables et d’un petit coussin ou d’une couverture pour pouvoir s’assoir confortablement dans la nature.

Apporter assiette, couverts et gobelet, couverture et coussin

30 € (12 € la balade + 18 € repas) possibilité repas seul pour un accompagnant (20€)

Sur inscription

Places limitées .

1 BIS Ancien Chemin de Villecelle Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 45 27 84 40 la-sophroniere@sophrologie-hypnose-lamaloulesbains.fr

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English : SOPHRO BALADE GRILLADE

SOPHRO-WALK followed by a BARBECUE at a local resident’s home

The Sophro-Walk is a hike that offers a break from your week and daily routine, with the goal of developing your ability to listen to both your inner and outer worlds.

Surrounded by nature, participants can heighten their sensory awareness, release unnecessary tension, and let go through a combination of walking and sophrology exercis

L’événement SOPHRO BALADE GRILLADE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB