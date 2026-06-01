Sophro-balade pour les ados Sainte-Adresse mercredi 24 juin 2026.

Sainte-Adresse

Sophro-balade pour les ados

Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Révisions + stress du brevet = cerveau en surchauffe ?

Avant les examens, viens faire une pause.

La sophro-balade, c’est un moment pour

– décompresser ;

– respirer ;

– relâcher le stress ;

Retrouver confiance et motivation.

Objectif être plus calme, plus concentré et plus serein.

Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 06 13 90 47 82. .

Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 90 47 82 corinneduconseil.sophrologue@gmail.com

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English : Sophro-balade pour les ados

L’événement Sophro-balade pour les ados Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie