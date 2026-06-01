Sophro-balade pour les ados Sainte-Adresse
Sophro-balade pour les ados Sainte-Adresse mercredi 24 juin 2026.
Sainte-Adresse
Sophro-balade pour les ados
Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Révisions + stress du brevet = cerveau en surchauffe ?
Avant les examens, viens faire une pause.
La sophro-balade, c’est un moment pour
– décompresser ;
– respirer ;
– relâcher le stress ;
Retrouver confiance et motivation.
Objectif être plus calme, plus concentré et plus serein.
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 06 13 90 47 82. .
Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 90 47 82 corinneduconseil.sophrologue@gmail.com
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English : Sophro-balade pour les ados
L’événement Sophro-balade pour les ados Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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