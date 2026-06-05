Sophrologie Jeu de Paume Rennes
Sophrologie Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Sophrologie Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Atelier sur inscription – avec Solenn Carrion
Solenn Carrion profite de l’évènement « Jeu de Paume en fête » pour proposer un atelier de sophrologie afin de prendre du temps pour soi.
**Sur inscription, mode de garde possible.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/jeu-de-paume-en-fete
Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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