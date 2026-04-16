Sorbonne Live FGO-Barbara Paris

De l’énergie latino d’Aaron & Milos à la douceur soul-jazz de Jalouseetmoi, en passant par l’indie rock électrisant de The Initiativ et la pop décalée de Kanou, découvrez les quatre finalistes prometteurs du tremplin musical étudiant Sorbonne Live, sur la scène de FGO-Barbara ! Le groupe Bonne Nuit, lauréat flamboyant de l’édition 2024 et parrain de l’édition 2026, viendra enflammer la scène avec un set pendant les délibérations. Un jury de professionnels décernera 6 prix, mais c’est vous qui aurez le dernier mot grâce au Prix du Public ! Venez voter pour votre artiste préféré !

Organisé par les étudiantes et étudiants en Master Administration et Gestion de la Musique de l’UFR de Musique et musicologie avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec FGO-Barbara, Groover, Montmartre Festival et We Love Green.

Découvrez les quatre finalistes du tremplin musical étudiant Sorbonne Live lors d’une soirée concert !

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

FGO-Barbara 1 rue Fleury, 75018 Paris



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