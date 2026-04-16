Sorbonne Live FGO-Barbara Paris
Sorbonne Live FGO-Barbara Paris jeudi 16 avril 2026.
De l’énergie latino d’Aaron & Milos à la douceur soul-jazz de Jalouseetmoi, en passant par l’indie rock électrisant de The Initiativ et la pop décalée de Kanou, découvrez les quatre finalistes prometteurs du tremplin musical étudiant Sorbonne Live, sur la scène de FGO-Barbara ! Le groupe Bonne Nuit, lauréat flamboyant de l’édition 2024 et parrain de l’édition 2026, viendra enflammer la scène avec un set pendant les délibérations. Un jury de professionnels décernera 6 prix, mais c’est vous qui aurez le dernier mot grâce au Prix du Public ! Venez voter pour votre artiste préféré !
Organisé par les étudiantes et étudiants en Master Administration et Gestion de la Musique de l’UFR de Musique et musicologie avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en partenariat avec FGO-Barbara, Groover, Montmartre Festival et We Love Green.
Découvrez les quatre finalistes du tremplin musical étudiant Sorbonne Live lors d’une soirée concert !
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00
FGO-Barbara 1 rue Fleury, 75018 Paris
Afficher la carte du lieu FGO-Barbara et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- MOEUN Quintet, JASS CLUB PARIS, PARIS 16 avril 2026
- Concert du Zemlinsky Quartet, Centre tchèque de Paris, Paris 16 avril 2026
- À L’AFFÛT DU RENARD · rencontre avec Guillaume Meurice et l’équipe du film, Le Louxor – Palais du cinéma, Paris 16 avril 2026
- Atelier de réalité augmentée “Le club des créatures mystérieuses” Bibliothèque Astrid Lindgren Paris 16 avril 2026
- Alice Diop et Nacera Belaza : dialogue entre deux voix majeures de la création contemporaine Sciences Po Paris 16 avril 2026