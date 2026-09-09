Sorcière Poule Poule par Kayro, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Sorcière Poule Poule par Kayro Samedi 31 octobre, 15h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

La sorcière Poule Poule va se cuisiner une bonne ratatouille….. aux bébés…

Une histoire rocambolesque et croquignolesque, pour jouer à se faire un peu peur… tout en riant beaucoup. A savourer en famille

Enfants à partir de 3 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Kayro