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Sorcière Poule Poule par Kayro, Bibliothèque du Merlan, Marseille

samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Sorcière Poule Poule par Kayro, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Sorcière Poule Poule par Kayro Samedi 31 octobre, 15h00 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

La sorcière Poule Poule va se cuisiner une bonne ratatouille….. aux bébés…
Une histoire rocambolesque et croquignolesque, pour jouer à se faire un peu peur… tout en riant beaucoup. A savourer en famille
Enfants à partir de 3 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

Kayro

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