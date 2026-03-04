Sorcières et botanique, centre socioculturel pilotière, Nantes

Sorcières et botanique Jeudi 12 mars, 14h00 centre socioculturel pilotière Loire-Atlantique

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Souhaitez-vous devenir une sorcière ?

Proche de la journée internationale du droit des Femmes, l’association ECOS vous proposons une découverte de certaines plantes aromatiques et médicinales et leur usages autour d’un atelier cuisine et tisanes. Ces connaissances ont, dans l’histoire, valu à certaines femmes d’être accusées de sorcellerie …. L’occasion de revenir sur ce sombre passé de l’époque de la chasse aux sorcières et de faire le point sur la place des femmes dans le monde du savoir et des sciences aujourd’hui.

centre socioculturel pilotière 31 rue des platanes, 44 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « animation@ecosnantes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}]

Atelier cuisine et découverte des plantes aromatiques et médicinale en lien avec l’histoire de la chasse aux sorcières. Proposé par l’association ECOS sorcières botanique