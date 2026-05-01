Arras-en-Lavedan

Sors ta mère , un dimanche pour flaner dans la nature

Chemin de Bernicaze ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour une fête des mères différente, laissez-vous porter par une balade musicale le dimanche 31 mai, depuis la ferme de Bernicaze en direction du mont de Gez puis concert de Sabir.

Organisé par l’association Impact.

-12h Repas en magie, à la ferme Bernicaze

-14h Balade musicale, direction de le Mont de Gez

-18h Goûter et concert de Sabir

– Réservation sur HelloAsso, places limitées en prévente.

-Repli à la salle des fêtes d’Arras en cas d’intempéries. .

Chemin de Bernicaze ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

For a Mother’s Day with a difference, let yourself be carried away by a musical stroll on Sunday May 31, from the Bernicaze farm towards Mont de Gez, followed by a concert by Sabir.

Organized by the Impact association.

-12pm: Magical meal at Bernicaze farm

-2pm: Musical stroll, towards Mont de Gez

-6pm: Snack and concert by Sabir

L’événement Sors ta mère , un dimanche pour flaner dans la nature Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65