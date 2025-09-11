SORTEZ-MOI DE LA ! Rivesaltes
SORTEZ-MOI DE LA ! Rivesaltes vendredi 13 mars 2026.
SORTEZ-MOI DE LA !
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille !
Une comédie rafraîchissante et touchante de la Compagnie qui Existe
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
When the bachelorette party gets out of hand!
A refreshingly touching comedy from Compagnie qui Existe
German :
Wenn der Junggesellinnenabschied aus dem Ruder läuft!
Eine erfrischende und rührende Komödie der Compagnie qui Existe
Italiano :
Quando l’addio al nubilato sfugge di mano!
Una commedia rinfrescante e commovente della Compagnie qui Existe
Espanol :
¡Cuando la despedida de soltera se te va de las manos!
Una comedia refrescante y conmovedora de la Compagnie qui Existe
