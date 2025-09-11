SORTEZ-MOI DE LA ! Rivesaltes

SORTEZ-MOI DE LA ! Rivesaltes vendredi 13 mars 2026.

SORTEZ-MOI DE LA !

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Quand l’enterrement de vie de jeune fille part en vrille !

Une comédie rafraîchissante et touchante de la Compagnie qui Existe

.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

When the bachelorette party gets out of hand!

A refreshingly touching comedy from Compagnie qui Existe

German :

Wenn der Junggesellinnenabschied aus dem Ruder läuft!

Eine erfrischende und rührende Komödie der Compagnie qui Existe

Italiano :

Quando l’addio al nubilato sfugge di mano!

Una commedia rinfrescante e commovente della Compagnie qui Existe

Espanol :

¡Cuando la despedida de soltera se te va de las manos!

Una comedia refrescante y conmovedora de la Compagnie qui Existe

L’événement SORTEZ-MOI DE LA ! Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-11 par BIT DE RIVESALTES