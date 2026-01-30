Sortie 123Nature Extraction de miel La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Extraction de miel

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

2026-06-21

Sortie 123Nature vous propose un atelier d’extraction de miel

Pour comprendre d’où proviennent le miel et les techniques d’extraction.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard

Intervenant UAPM.

RENDEZ-VOUS au choix de 15 h à 16 h ou de 16 h à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

