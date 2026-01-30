Sortie 123Nature Extraction de miel La damassine Vandoncourt
Sortie 123Nature Extraction de miel
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Sortie 123Nature vous propose un atelier d’extraction de miel
Pour comprendre d’où proviennent le miel et les techniques d’extraction.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard
Intervenant UAPM.
RENDEZ-VOUS au choix de 15 h à 16 h ou de 16 h à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
