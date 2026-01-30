Sortie 123Nature Les papillons de nuit La damassine Vandoncourt
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
2026-06-19
Venez découvrir le monde peu connu des papillons de nuit présents dans nos vergers.
Intervenant Vergers Vivants et l’OPIE.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 10 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 21 h à 23 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
