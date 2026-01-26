Sortie 123Nature Projection du film Lynx Vandoncourt

Sortie 123Nature Projection du film Lynx

Projection de ce superbe film de Laurent Geslin (1h22) sorti au cinéma en 2021. Suivez au rythme des saisons une famille de lynx boréal dans les montagnes jurassiennes. S’il est rarissime de croiser ce discret félin, il est exceptionnel de découvrir son quotidien en milieu naturel. Un spectacle familial engagé pour la préservation de la nature. Discussion à l’issue du film avec Patrice Raydelet du Pôle Grands Prédateurs Jura.

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard. . Tous publics dès 8 ans.

RENDEZ-VOUS début du film à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

