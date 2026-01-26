Sortie 123Nature Yoga et nature La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Yoga et nature

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 11:30:00

2026-06-07

Sortie 123Nature Yoga et nature, atelier santé.

Bain de nature en conscience yoguique, pour éveiller vos sens et votre lien à la nature.

Intervenant Vincent Cordier. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Prévoir un survêtement chaud et un tapis de yoga.

RENDEZ-VOUS de 9 h 30 à 11 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

