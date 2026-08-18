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Sortie à Branféré Piscine de la Petite Amazonie Nantes

vendredi 28 août 2026 · Piscine de la Petite Amazonie · Nantes

Sortie à Branféré Piscine de la Petite Amazonie Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
08:45
Lieu
Piscine de la Petite Amazonie
Adresse
Boulevard de Berlin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif adulte 11€ - 14 € ; Tarif enfant 5.5€ - 7€ : N'hésitez pas à venir vous inscrire !

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 08:45 –
Gratuit : non Tarif adulte 11€ – 14 € ; Tarif enfant 5.5€ – 7€ : N’hésitez pas à venir vous inscrire ! Tout public 

Venez nous rejoindre pour profiter, en famille ou entre amis, du parc animalier et botanique de Branféré, et découvrez les centaines d’espèces animales présentes !

Piscine de la Petite Amazonie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 99 35 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-de-la-petite-amazonie


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