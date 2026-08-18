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Sortie à Branféré Piscine de la Petite Amazonie Nantes
vendredi 28 août 2026 · Piscine de la Petite Amazonie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 08:45 –
Gratuit : non Tarif adulte 11€ – 14 € ; Tarif enfant 5.5€ – 7€ : N’hésitez pas à venir vous inscrire ! Tout public
Venez nous rejoindre pour profiter, en famille ou entre amis, du parc animalier et botanique de Branféré, et découvrez les centaines d’espèces animales présentes !
Piscine de la Petite Amazonie Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 99 35 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-de-la-petite-amazonie
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