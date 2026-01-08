Sortie à la Maison Botanique de Boursay

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Au cours d’une balade découverte de 2,5 km ponctuées d’activités ludiques, vous découvrirez de drôles d’arbres les trognes. La balade vous permettra de découvrir d’anciens chemins creux et la haie qui ont façonné le paysage percheron. Covoiturage possible.

5 .

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a 2.5 km discovery walk, punctuated by fun activities, you’ll discover the strange trees known as trognes. You’ll discover the old sunken lanes and hedgerows that have shaped the Percheron landscape. Carpooling possible.

L’événement Sortie à la Maison Botanique de Boursay Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT GRAND CHATEAUDUN