Sortie APRED

Saint-Estèphe Dordogne

Les églises à coupoles Bourg du Bost et Cherval La Tour Blanche Carrière, château et Moulin à vent… Visites guidées par Serge Larue de Charlus et Gabriel Duverneuil excellents guides que nous connaissons bien. Coupoles en lignes et coupole excentrique et peintures carrière profonde, dessins et sculptures très expressifs des carriers de l’époque, exploitation jusqu’au milieu du XXe siècle, lampe de poche indispensable resto la Fin de la Faim et la visite continue avec le château, moulin à vent, etc… Réservation par paiement obligatoire. .

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24

English : Sortie APRED

Domed churches Bourg du Bost and Cherval La Tour Blanche Quarry, castle and windmill? Reservation by payment required.

L’événement Sortie APRED Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-02-28 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin