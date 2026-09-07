Sortie au Mémorial 39-45 de la Cité d’Alet, Mémorial 39-45 de la cité d’Alet, Saint-Malo
samedi 26 septembre 2026 · Mémorial 39-45 de la cité d'Alet · Saint-Malo
Informations pratiques
Sortie au Mémorial 39-45 de la Cité d’Alet Samedi 26 septembre, 09h00 Mémorial 39-45 de la cité d’Alet Ille-et-Vilaine
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:00:00+02:00
La section UNC de Miniac-Morvan vous propose une sortie à la Cité d’Alet, à Saint-Malo, une journée placée sous le signe de la mémoire, de la découverte et de la convivialité.
Cette journée est ouverte à l’ensemble des adhérents de l’UNC, ainsi qu’à leurs conjoints, familles et proches.
Programme prévisionnel
Samedi 26 septembre 2026
- 9h15 : départ de Miniac-Morvan (lieu de rendez-vous à préciser) ;
- 10h00 : visite guidée de la Cité d’Alet, durée estimée environ 1h15. M. Marc JEAN, président de l’UNC Saint-Malo, complétera cette visite par une présentation extérieure du site. Le parcours comporte peu de marche et des bancs sont disponibles ;
- 12h30 environ : déjeuner dans un restaurant de Saint-Malo.
Renseignements et réservations
Mathieu SIMON et Isabelle FERON
https://www.saint-malo.fr/accueil/sortir/musees/memorial-39-45/
Mémorial 39-45 de la cité d’Alet allée Gaston Buy, 35400 SAINT-MALO Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.saint-malo.fr/accueil/sortir/musees/memorial-39-45/ »}]
organisée par l’UNC
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