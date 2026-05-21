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Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes

Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes

Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : EPI des Longs Champs

Adresse : 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes Samedi 23 mai, 09h45 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’EPI et la LPO vous proposent de découvrir cette nature vivante qui nous entoure. Comment l’identifier ? La repérer ? La protéger ?! Sortie gratuite.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’EPI et la LPO vous proposent de découvrir cette nature vivante qui nous entoure et émerveille notre quotidien. Comment l’identifier ? La repérer ? La protéger ?!
Sortie gratuite, à partir de 8 ans. Sur inscription. Rdv EPI des Longs Champs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T09:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:30:00.000+02:00

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 epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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