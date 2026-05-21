Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes
Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes samedi 23 mai 2026.
Sortie aux Longs Champs avec la Ligue de Protection des Oiseaux EPI des Longs Champs Rennes Samedi 23 mai, 09h45 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’EPI et la LPO vous proposent de découvrir cette nature vivante qui nous entoure. Comment l’identifier ? La repérer ? La protéger ?! Sortie gratuite.
Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’EPI et la LPO vous proposent de découvrir cette nature vivante qui nous entoure et émerveille notre quotidien. Comment l’identifier ? La repérer ? La protéger ?!
Sortie gratuite, à partir de 8 ans. Sur inscription. Rdv EPI des Longs Champs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T09:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:30:00.000+02:00
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epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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