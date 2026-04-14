Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Rando automnale du District II, CV Azerailles Truchtersheim
dimanche 4 octobre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Rando automnale du District II, CV Azerailles
Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 08:15:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking de football de Truchtersheim. .
Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 89 55 56 25 cvk67370@gmail.com
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English :
L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Rando automnale du District II, CV Azerailles Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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