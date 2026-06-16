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SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende

SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende

SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Enfant

Mende

SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs usages avec une guide botaniste.

Secteur Mende
Durée 2h
Tarifs
* 8€ sortie adulte.
* 5€ sortie enfant de 12 à 17 ans.
* Gratuit jusqu’à 11 ans inclus.
Rendez-vous et départ à 16h devant l’office de tourisme de Mende (place du Foirail).
Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende

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