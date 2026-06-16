SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende
SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende jeudi 13 août 2026.
Mende
SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs usages avec une guide botaniste.
Secteur Mende
Durée 2h
Tarifs
* 8€ sortie adulte.
* 5€ sortie enfant de 12 à 17 ans.
* Gratuit jusqu’à 11 ans inclus.
Rendez-vous et départ à 16h devant l’office de tourisme de Mende (place du Foirail).
Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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