Mende

SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Apprenez à reconnaître les plantes et découvrez leurs usages avec une guide botaniste.

Secteur Mende

Durée 2h

Tarifs

* 8€ sortie adulte.

* 5€ sortie enfant de 12 à 17 ans.

* Gratuit jusqu’à 11 ans inclus.

Rendez-vous et départ à 16h devant l’office de tourisme de Mende (place du Foirail).

Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement SORTIE BOTANIQUE AVEC LOZ’HERBES Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende