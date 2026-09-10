Sortie botanique et sensorielle Parc du Gué de Maulny Le Mans
samedi 12 septembre 2026 · Parc du Gué de Maulny · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Sortie botanique et sensorielle
Parc du Gué de Maulny Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-19 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05
Balade botanique et sensorielle à la découverte des plantes sauvages comestibles. Reconnaissance et utilisations.
Lors d’une balade tranquille au Parc du Gué de Maulny je vous emmène découvrir ou approfondir vos connaissances sur une douzaine de plantes sauvages comestibles, en vous permettant de les découvrir de façon sensorielle, mais aussi via l’étymologie du nom de la plante, ses usages, ses propriétés et les recettes pour les déguster. .
Parc du Gué de Maulny Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63 contact@sauvagesdesaison.com
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English :
A botanical and sensory walk to discover wild edible plants. Recognition and uses.
L’événement Sortie botanique et sensorielle Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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