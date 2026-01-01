Sortie champignons à Conches, 28.10.2026 Conches-en-Ouche
mercredi 28 octobre 2026 · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
Sortie champignons à Conches, 28.10.2026
Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
En compagnie de Didier Raas, docteur en pharmacie et mycologue diplômé, l’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir à la découverte de la fonge locale et de vous initier à la détermination des principaux genres de champignons
Animation ouverte aux adultes et enfants, débutants ou confirmés.
Inscriptions obligatoires
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France
27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
Nombre limité de places
(Lieu de rendez-vous communiqué le jour de l’inscription) .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
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English : Sortie champignons à Conches, 28.10.2026
L’événement Sortie champignons à Conches, 28.10.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Conches
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