Sortie Cueillette, 37460 Céré-la-Ronde, France, Céré-la-Ronde
vendredi 11 septembre 2026 · 37460 Céré-la-Ronde, France · Céré-la-Ronde
Informations pratiques
Sortie Cueillette 11 septembre – 15 novembre 37460 Céré-la-Ronde, France Indre-et-Loire
Tarifs : baby ; + 16 ans 25€ ; Enfant 6 à 16 ans 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T16:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T13:30:00+01:00
Durant 2h30, vous partez à la découverte de la cueillette sauvage aux alentours du charmant village de Céré-la-Ronde, en forêt ou dans une prairie.
Vous apprenez à reconnaître les plantes comestibles les plus courantes de la saison et à les cueillir en toute sécurité. Il s’agit d’une véritable expérience sensorielle, ludique et scientifique pour vous initier en douceur à la botanique.
Amandine ponctue ses présentations de nombreuses anecdotes telles que des propriétés médicinales, des légendes, les usages d’antan ou encore des conseils culinaires et gastronomiques !
Vous êtes invité à cueillir en toute sécurité et repartir avec vos ingrédients sauvages ainsi que de nombreuses idées de recettes, pour pouvoir cuisiner chez vous les plantes rencontrées.
La sortie s’achève sur une dégustation, boisson ou grignotis sauvages..
Durée : 2h30
Activité organisée par Amandine – cueilleuse-cuisinière, animatrice, formatrice
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-cueillette-7587
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Exploration champêtre pour s’initier à la cueillette sauvage. Nature Sortie nature
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