AGENDA · Meymac
Sortie cyclo du 27 septembre Meymac
dimanche 27 septembre 2026 · Meymac
Informations pratiques
Meymac
Sortie cyclo du 27 septembre
Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 septembre sortie vélo de route rdv 9h au parking de l’EPHAD à Meymac. Parcours entre 50 et 70km, selon niveau des participants.
Inscription 06 45 96 09 03 .
Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 96 09 03 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie cyclo du 27 septembre
L’événement Sortie cyclo du 27 septembre Meymac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Vide-greniers d’Automne Meymac 12 septembre 2026
- Visite commentée de l’orgue de l’abbatiale de Meymac, Église abbatiale Saint-André et Saint-Léger, Meymac 18 septembre 2026
- Visite commentée et audition de l’orgue Meymac 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs », CAC Meymac – Abbaye Saint-André, Meymac 19 septembre 2026
- Sortie VTT VTTAE du 20 septembre Meymac 20 septembre 2026