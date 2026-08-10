Sortie de Fabrique – Compagnie Hiatus – Rebecca Fabrique Dervallières (La) Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Fabrique Dervallières (La) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 11:00 – 12:00
Gratuit : oui En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Dans un face à face intime, Rebecca nous raconte comment elle a décidé de devenir paysanne. Son parcours et ses doutes, ses moteurs, ses colères et ses joies, son rapport à la société. Elle nous révèle, et se révèle à elle-même toutes les images qui peuplent son inconscient et chaque jour nourrissent son installation agricole. Un spectacle joué dans des fermes en activité, qui mêle le théâtre documentaire, la danse et la chanson pour explorer de manière sensible la complexité des parcours d’installation agricole des paysan.nes d’aujourd’hui.
Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100
http://www.lafabrique.nantes.fr
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