Sortie de Fabrique – Compagnie Hiatus – Rebecca, La Fabrique Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Sortie de Fabrique – Compagnie Hiatus – Rebecca Vendredi 9 octobre, 11h00 La Fabrique Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T11:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T11:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Dans un face à face intime, Rebecca nous raconte comment elle a décidé de devenir paysanne. Son parcours et ses doutes, ses moteurs, ses colères et ses joies, son rapport à la société. Elle nous révèle, et se révèle à elle-même toutes les images qui peuplent son inconscient et chaque jour nourrissent son installation agricole. Un spectacle joué dans des fermes en activité, qui mêle le théâtre documentaire, la danse et la chanson pour explorer de manière sensible la complexité des parcours d’installation agricole des paysan.nes d’aujourd’hui.

La Fabrique Dervallières 19 Rue Jean Marc Nattier, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans un face à face intime, Rebecca nous raconte comment elle a décidé de devenir paysanne.