Sortie de printemps Saint-Gaultier jeudi 21 mai 2026.
Saint-Gaultier Indre
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Sortie sur la journée avec visites et déjeuner.
Le matin, à Ingrandes, visites guidées du musée de la Croix Blanche et du musée Henry de Montfreid (écrivain et aventurier légendaire). Déjeuner au restaurant Le Gambetta au Blanc. L’après-midi, visite guidée de la chapelle St Jean de Plaincourault à Mérigny, puis découverte de la Maison des Abeilles à Ingrandes.
Déplacement en voiture personnelle, possibilité de co-voiturage.
Renseignements complémentaires et inscriptions par mail. .
Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire sehcsg@free.fr
English :
Full-day outing with visits and lunch.
