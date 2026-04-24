Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? Maison des Écritures La Rochelle
Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? Maison des Écritures La Rochelle lundi 18 mai 2026.
La Rochelle
Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ?
Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18 20:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Lors de cette sortie de résidence à la Maison des Écritures, le public aura l’occasion d’échanger avec l’artiste Eleanor Shearer autour de sa résidence et de ses projets en cours.
.
Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During this residency outing at the Maison des Écritures, the public will have the opportunity to talk with artist Eleanor Shearer about her residency and current projects.
L’événement Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- BLU SAMU + ADÉS THE PLANET, La Sirène, La Rochelle 24 avril 2026
- COUSCOUS AUX LARDONS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- TOM BOUDET COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026
- Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle 25 avril 2026
- Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle 25 avril 2026