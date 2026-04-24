Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? Maison des Écritures La Rochelle

La Rochelle

Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ?

Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18 20:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Lors de cette sortie de résidence à la Maison des Écritures, le public aura l’occasion d’échanger avec l’artiste Eleanor Shearer autour de sa résidence et de ses projets en cours.

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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

During this residency outing at the Maison des Écritures, the public will have the opportunity to talk with artist Eleanor Shearer about her residency and current projects.

L’événement Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle