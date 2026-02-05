Sortie de résidence et papotage 3 solos La vache qui rue Moirans-en-Montagne
Sortie de résidence et papotage 3 solos La vache qui rue Moirans-en-Montagne samedi 30 mai 2026.
Sortie de résidence et papotage 3 solos
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-30 17:00:00
2026-05-30
3 solos -par Couleurs de chap’ Cie le samedi 30 mai à 17h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.
L’ami Mamat’ de Lons vient bosser son solo, à 3 ! 3 comédiens, 3 thèmes, 3 solos qui travaillent ensemble et s’entraident à travers 3 thèmes
-une sous conférence de développement personnel
-un bilan sur soi-même. Rester comme on est ?
-un clown réparateur du monde, tout va bien !
Les trois lascars vont partager écriture, improvisations et piocher dans leurs idées absurdes.
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. .
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61
English : Sortie de résidence et papotage 1,2,3 solos
