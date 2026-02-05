Sortie de résidence et papotage 3 solos La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage 3 solos

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

3 solos -par Couleurs de chap’ Cie le samedi 30 mai à 17h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

L’ami Mamat’ de Lons vient bosser son solo, à 3 ! 3 comédiens, 3 thèmes, 3 solos qui travaillent ensemble et s’entraident à travers 3 thèmes

-une sous conférence de développement personnel

-un bilan sur soi-même. Rester comme on est ?

-un clown réparateur du monde, tout va bien !

Les trois lascars vont partager écriture, improvisations et piocher dans leurs idées absurdes.

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie de résidence et papotage 1,2,3 solos

L’événement Sortie de résidence et papotage 3 solos Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE