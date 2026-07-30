AGENDA · Périgueux
Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée le palace Périgueux
vendredi 18 septembre 2026 · le palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée
le palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Danse et mouvement .
le palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée
L’événement Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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