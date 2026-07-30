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Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée le palace Périgueux

vendredi 18 septembre 2026 · le palace · Périgueux

Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée le palace Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
le palace
Adresse
15 Rue Bodin
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée

le palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Danse et mouvement   .

le palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée

L’événement Sortie de résidence Exult de la compagnie Morphose Théâtre de l’Odyssée Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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