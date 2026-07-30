Sortie de résidence l’Etrange_(r) de la compagnie Chriki’z Théâtre de l’Odyssée Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Sortie de résidence l’Etrange_(r) de la compagnie Chriki’z Théâtre de l’Odyssée

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Conçue comme une fable, cette pièce nous emmène à la rencontre de créatures singulières… .

Théâtre de l’Odyssée 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Sortie de résidence l’Etrange_(r) de la compagnie Chriki’z Théâtre de l’Odyssée

L’événement Sortie de résidence l’Etrange_(r) de la compagnie Chriki’z Théâtre de l’Odyssée Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux