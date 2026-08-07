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Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms Théâtre Le palace Périgueux

jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Le palace · Périgueux

Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms Théâtre Le palace Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Théâtre Le palace
Adresse
15 Rue Bodin
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms

Théâtre Le palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Nouvelle création autour du théâtre gestuel et du comique absurde

Le Palace
Gratuit   .

Théâtre Le palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

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English : Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms

L’événement Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux

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