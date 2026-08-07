Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms Théâtre Le palace Périgueux
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Le palace · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms
Théâtre Le palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Nouvelle création autour du théâtre gestuel et du comique absurde
Le Palace
Gratuit .
Théâtre Le palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms
L’événement Sortie de résidence P.O.I.N.T de la compagnie Les Güms Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux
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