Informations pratiques

Vatan

Sortie de résidence (Se) Correspondre

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

(Se) Correspondre est un voyage poétique à travers les correspondances et journaux d’artistes femmes, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Elles nous ouvrent leur cuisine intérieure , où l’expérience de l’adversité se transforme en puissance créative.

La représentation sera suivie d’un verre de l’amitié, l’occasion d’échanger avec les artistes et leur projet. Gratuit, réservation recommandée. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

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English :

(Se) Correspondre is a poetic journey through the correspondence and journals of women artists, from the late 19th century to the present day. They open up their “inner kitchen” to us, where the experience of adversity is transformed into creative power.

L’événement Sortie de résidence (Se) Correspondre Vatan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Champs d’Amour