Sortie de secours : de l’urgence à récupérer le dehors Cosmopolis Nantes
Sortie de secours : de l’urgence à récupérer le dehors Cosmopolis Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 17:30
Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Swanee Ravonison avec Emma et Garance, deux artistes voyageuses témoignent et s’interrogent : comment se sentir légitimes dans l’espace public ?Swanee Ravonison est la seule femme artisan cadreuse de France. Dans son atelier de Nevers, elle fabrique des cadres sur-mesure. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Grande Braderie de Nantes, Nantes (Centre ville), Nantes 28 mars 2026
- Journée de la parentalité, Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD, Nantes 28 mars 2026
- Fête foraine de Printemps, Cours Saint-Pierre, Nantes 28 mars 2026
- Amusez Vous ! au Parc Archipel Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 28 mars 2026
- Sortie découverte : Journée de la Parentalité, PaQ’la Lune, Nantes 28 mars 2026