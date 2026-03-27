Sortie de secours : de l’urgence à récupérer le dehors Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 16:00 – 17:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Swanee Ravonison avec Emma et Garance, deux artistes voyageuses témoignent et s’interrogent : comment se sentir légitimes dans l’espace public ?Swanee Ravonison est la seule femme artisan cadreuse de France. Dans son atelier de Nevers, elle fabrique des cadres sur-mesure. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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